«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой

Неожиданный переезд Аллы Пугачевой в Израиль многие россияне восприняли как предательство и обрушились на нее с разгромной критикой. Негодующие призвали лишить певицу всех регалий и наград, чтобы преподать пример остальным артистам.

На фоне не стихающей травли преданные поклонники Примадонны напомнили о ее предыдущих достижениях, которые переезд не способен нивелировать.

«Вот вы пишите лишить ее звания народной артистки, но кто ей вернет здоровье, лишенное в Чернобыле? Как быстро вы забыли о ее заслугах перед родиной», — попытался вразумить публику один из пользователей Сети.

В 1986 году Алла Борисовна действительно дала концерт для ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью. Широкий жест обошелся певице проблемами со здоровьем: радиация ударила по эндокринной системе, отчего у Пугачевой развился диабет.

Много лет спустя звезда называла поездку глупой затеей, жертвой которой стала не только исполнительница, но и ее коллеги: Иосиф Кобзон, Ирина Понаровская и Александр Быков.