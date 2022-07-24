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«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой

24 июля 2022 13:36
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой

Певица отдала родине долг.

Неожиданный переезд Аллы Пугачевой в Израиль многие россияне восприняли как предательство и обрушились на нее с разгромной критикой. Негодующие призвали лишить певицу всех регалий и наград, чтобы преподать пример остальным артистам.

На фоне не стихающей травли преданные поклонники Примадонны напомнили о ее предыдущих достижениях, которые переезд не способен нивелировать.

«Вот вы пишите лишить ее звания народной артистки, но кто ей вернет здоровье, лишенное в Чернобыле? Как быстро вы забыли о ее заслугах перед родиной», — попытался вразумить публику один из пользователей Сети.

В 1986 году Алла Борисовна действительно дала концерт для ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью. Широкий жест обошелся певице проблемами со здоровьем: радиация ударила по эндокринной системе, отчего у Пугачевой развился диабет.

Много лет спустя звезда называла поездку глупой затеей, жертвой которой стала не только исполнительница, но и ее коллеги: Иосиф Кобзон, Ирина Понаровская и Александр Быков.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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