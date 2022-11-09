Кто это сказал? Попробуйте отгадать авторов этих крылатых фраз

В русском языке, как и в любом другом, существует множество устойчивых выражений, которые также называются фразеологизмами. Некоторые из них были позаимствованы у других народов, некоторые являются исконно русскими. Кроме того, источниками крылатых фраз могут служить литературные произведения, фильмы, цитаты известных личностей. Хрестоматийным примером является высказывание “покaзать кузькину мaть”, которое приобрело популярность и распространение в обиходе в 60-х с легкой руки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 1959 году он употребил ее целых два раза - на премьере в Москве Aмериканской национальной выставки “Промышленная продукция США” в разговоре с вице-президентом США Ричардом Никсоном, а также во течение визита в Соединенные Штаты Америки - свидетелем тому был личный переводчик Хрущева Виктор Суходрев. Секретарь же утверждал, что придавал фразе другое значение - “показать Америке то, чего она никогда не видела”, однако исследователи говорят, что выражение означает “пообещать какие-то неприятности”.

Если знать автора и смысл крылатой фразы, употреблять ее в речи будет легко и приятно. Пройдите наш тест и узнайте, как хорошо вы знаете, кому принадлежат эти известные слова.