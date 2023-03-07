«Кто это?»: россияне не узнают помолодевшего на 30 лет Киркорова (фото)
Фанаты разделились на два лагеря, обсуждая артиста.
Филипп Киркоров никогда не скрывал, как много сил и времени тратит на уход за внешностью. Он регулярно посещает косметологов, а его недавнее преображение шокировало многочисленных фанатов.
Так, судя по недавним снимкам, появившимся в блоге артиста, он полностью изменил свой имидж. Музыкант отрастил волосы до плеч, которые сделал волнистыми, и выбрал скромный по его меркам серо-голубой костюм со странами. При этом заметны и косметические процедуры, которые сделали его на 30 лет моложе.
Часть поклонников не осталась в восторге от преображения артиста. Пользователи Сети осудили Киркорова, отметив, что он потерял свою индивидуальность и теперь похож на другого человека.
«Кто это? Я не узнаю Киркорова», «Зачем эти волосы?», «Не будьте клоуном», — недовольные фанаты делятся своим мнением.
Другие же поклонники похвалили артиста за смену имиджа. По их мнению, Киркоров как профессиональный шоумен должен пристально следить за собой.
«Лично мне нравится эта перемена, очень неожиданный образ для Филиппа, голубые глаза, светлые волосы, но ему очень это идет и смотрится красиво», — считают подписчики.