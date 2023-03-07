«Кто это?»: россияне не узнают помолодевшего на 30 лет Киркорова (фото)

Филипп Киркоров никогда не скрывал, как много сил и времени тратит на уход за внешностью. Он регулярно посещает косметологов, а его недавнее преображение шокировало многочисленных фанатов.

Так, судя по недавним снимкам, появившимся в блоге артиста, он полностью изменил свой имидж. Музыкант отрастил волосы до плеч, которые сделал волнистыми, и выбрал скромный по его меркам серо-голубой костюм со странами. При этом заметны и косметические процедуры, которые сделали его на 30 лет моложе.

Часть поклонников не осталась в восторге от преображения артиста. Пользователи Сети осудили Киркорова, отметив, что он потерял свою индивидуальность и теперь похож на другого человека.

«Кто это? Я не узнаю Киркорова», «Зачем эти волосы?», «Не будьте клоуном», — недовольные фанаты делятся своим мнением.

Другие же поклонники похвалили артиста за смену имиджа. По их мнению, Киркоров как профессиональный шоумен должен пристально следить за собой.