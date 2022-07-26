«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех

36-летней Ольге Бузовой снова доверили открывать ежегодный молодежный праздник VK Fest. Певица решила блеснуть перед поклонниками в откровенном наряде. На публике она появилась в костюме с тигриным принтом, многочисленными вырезами и крупными стразами. Образ получился довольно провокационным, так как наряд больше открывал тело, чем закрывал. Бузова заявила, что прибыла на фестиваль прямо с жаркого континента, где сейчас проходят съемки реалити-шоу «Звезды в Африке», которое ведет певица.

Известный блогер Лена Миро в ЖЖ высмеяла образ Бузовой. Она заметила, что ткань костюма впивалась певице в кожу, из-за чего Ольга на сцене казалась перетянутой нарядом. И ничего схожего с образом грациозной тигрицы у Бузовой не было, считает Миро. С ней согласились и подписчики.

«Кто это придумал?», «Костюм — полная жесть», «Завела бы себе стилиста», «Где вкус у человека?» — отметили комментаторы.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Бузова копировала стиль Дженнифер Лопес, которая часто выбирает облегающие и откровенные концертные костюмы. Но, в отличие от Ольги, на зарубежной звезде они смотрятся уместно и эффектно.