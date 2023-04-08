Кто эти люди? Звезд сериала «Беверли-Хиллз 90210» невозможно узнать (фото)

Любимчики 90-х уже не те.

Три года назад легендарный сериал «Беверли-Хиллз 90210» отметил 30-летний юбилей. Как сложились судьбы актеров из американского телехита?

Недавно Дженни Гарт, сыгравшая в «Беверли-Хиллз 90210» Келли, поделилась в соцсетях фотографией с коллегами из сериала. Узнать в этих постаревших актерах недавних любимчиков крайне трудно: все они уже не те миловидные красавцы, а взрослые мужчины и женщины с сединой, морщинами и лишним весом.

Брендон в исполнении Джейсона Пристли считался главным покорителем женских сердец. После сериала актер пробовал себя в режиссуре, занимался продюсированием музыкальной группы, а также продолжал играть в кино. Сегодня Джейсон проживает в Лос-Анджелесе со своей семьей.

Йен Зиринг, сыгравший Стива, долгое время не мог избавиться от надоевшего сериального образа. У него богатая фильмография, однако до сих пор он ассоциируется с героем из «Беверли-Хиллз 90210».

Шэннен Доэрти, исполнившая роль Бренды, позже сыграла Прю в культовых «Зачарованных». Актриса долгие годы борется с раком, а ее муж Курт Исваринко всячески ее поддерживает.

Тори Спеллинг сыграла в сериале Донну. Роль ей помог заполучить отец, который выступил продюсером телешоу. Сегодня Тори воспитывает пятерых детей и по-прежнему снимается в сериалах.

Дженни Гарт же создала собственное реалити-шоу о своей жизни. Позднее она вышла замуж за коллегу Дэйва Абрамса, который стал ее третьим супругом.