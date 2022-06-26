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Кто довел советскую Золушку и при чем тут блокадный Ленинград

26 июня 2022 13:47
Кто довел советскую Золушку и при чем тут блокадный Ленинград

Принцесса СССР закурила не просто так.

В архиве Ленфильма есть уникальные кадры со съемок «Золушки», на которых исполнительница главной роли Янина Жеймо раскуривает сигарету с игривым взглядом.

Причин того, что актриса пристрастилась к табаку, оказалось множество: тут и тяжкие годы войны, голод, тяжелое материнство, и предательство супруга Иосифа Хейфица, которое окончательно довело ее до срыва.

«В начале войны муж и дети артистки уехали в эвакуацию. Янина покинуть город не успела. Сразу после снятия блокады Ленинграда она рванула в Ташкент, но там дверь ей открыла незнакомая молодая женщина — новая пассия Хейфица», — рассказали в программе «Актерские судьбы».

Выяснилось, что мужчина считал жену погибшей, но Жеймо не смогла простить его. У Янины пропал голос, отказали ноги, она не могла читать текст. Спасением для актрисы стали съемки «Золушки», однако эта роль стала для звезды последней главной ролью на советском экране.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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