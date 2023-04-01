Кто должен был сыграть доктора Ватсона в «Шерлоке Холмсе»: выбор вас изумит

Нетленная советская картина «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» считается одной из лучших экранизаций книги. Но мало кто знает, что у Джона Ватсона могло быть совсем другое лицо.

Роль верного друга и помощника Холмса исполнил Виталий Соломин. Его кандидатуру одобрили не сразу, а причиной тому была его «слишком славянская внешность». Создатели картины посчитали, что англичанин с таким лицом будет выглядеть неубедительно.

На роль Ватсона рассматривали несколько актеров, среди которых был Леонид Куравлев. Этот выбор может показаться странным, ведь он обладал куда более русским лицом. Не зря Куравлеву доставались роли простых и «свойских» парней в советском кино, поэтому представить актера в образе джентльмена почти невозможно.

Кроме Леонида Вячеславовича на роль Ватсона пробовались Юрий Богатырев и Олег Басилашвили, но в итоге в конкурсе победил Соломин: режиссеру понравилось его архивное фото с приклеенными усами. Оно и предопределило судьбу персонажа.