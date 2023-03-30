Кто должен был стать Маргаритой вместо Ковальчук: от фото вам станет не по себе

«Мастер и Маргарита» — настоящее украшение в фильмографии Анны Ковальчук. В сериале у актрисы главная роль, и справилась она с ней блестяще. Многие признаются, что смотрели проект только ради того, чтобы полюбоваться красотой и потрясающей игрой яркой брюнетки. Всего этого могло бы не быть, если бы режиссер Владимир Бортко принял другое решение.

Постановщик далеко не сразу определился с тем, кто же воплотит героиню романа Михаила Булгакова. На эту роль он думал утвердить вовсе не Ковальчук, а Ольгу Будину. Узнав об этом, поклонники сериала не могут скрыть своего удивления и возмущения.

Будина, вне всяких сомнений, актриса талантливая, но ее типаж, по мнению большинства зрителей, совсем не подходит для булгаковской Маргариты. Внешность артистки слишком уж простая для столь многогранного и сложного персонажа. Щупленькая блондинка невысокого роста с невыразительными чертами лица вряд ли бы убедительно смотрелась в образе королевы и хозяйки бала Сатаны.

К такому выводу в итоге пришел и Бортко. Режиссер признался, что остановил свой выбор на Ковальчук по нескольким причинам. Постановщик отметил сходство актрисы с женой Булгакова. Внесли свою лепту и художники фильма, заверившие кинодела в том, что черты лица Анны Леонидовны наиболее соответствуют эстетике 30-х годов.