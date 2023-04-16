Кто должен был играть Сухова в «Белом солнце пустыне»: ахнете от неожиданности (фото)

Роль Федора Сухова в картине «Белое солнце пустыни» стала одной из самых известных в карьере Анатолия Кузнецова. Миллионы зрителей рукоплескали талантливому артисту, однако в первоначальной задумке режиссера Владимира Мотыля совсем другой актер должен был играть главную роль.

Как оказалось, постановщик сначала утвердил Георгия Юматова, который был известен своими проблемами с алкоголем. Мотыль не побоялся репутации артиста и был уверен, что тот прекрасно справится с ролью.

Однако уже в первый съемочный день Юматов появился в весьма плохом состоянии. Накануне разбился его близкий друг Никита Курихин. Артист решил помянуть его, но в середине вечера из-за алкоголя между ним и его товарищем завязалась сильная драка, в результате которой артисту разбили лицо.

Побои Юматова шокировали всю съемочную группу. Режиссер не мог так сильно рисковать, ведь артист мог еще не раз сорвать съемки, поэтому отказал ему в работе. Вместо Юматова он пригласил Анатолия Кузнецова, который тоже прекрасно справился с пробами. И в итоге именно Кузнецов стал звездой фильма, а его блистательная игра стала одной из причин успеха.