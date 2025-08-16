«Кто деньги дал на такую ахинею?»: 5 фильмов СССР, которые не «зашли» современным зрителям — проблемы не только в сюжете

У одного из них рейтинг 4.3 балла, что на фоне громких хитов кажется удивительным.

Советский кинематограф подарил нам множество шедевров, которые современные зрители любят и уважают. Но даже великие режиссёры и актёры иногда ошибались.

В этой подборке — 5 фильмов, которые не оправдали ожиданий. Где-то был неудачный кастинг, а где-то подкачал сюжет.

Но все эти киноленты стали примером того, как хорошая задумка может разбиться о слабую реализацию. Готовы взглянуть? Тогда поехали!

1. «Скворец и Лира» (1974)

Рейтинг на Кинопоиске: 4.3

Последняя роль Любови Орловой — и, увы, не самая удачная. Актрисе было 72 года, а её героине — всего 35. Разница в возрасте бросалась в глаза, а сюжет критики назвали «вымученным и безжизненным».

«Орлова была не плоха, она старалась, но ее время прошло, и играть тридцатипятилетнюю в семьдесят невозможно чисто физически. Одним надменным взглядом не вытянешь роль»,

«При размахе и дороговизне съёмок в глаза бросаются очевидные анахронизмы в виде автомобилей из 1970-х, в то время, как действие развивается немногим после Дня Победы», — отметили зрители в отзывах.

2. «Нейлон 100%» (1973)

Рейтинг на Кинопоиске: 5.3

Звёздный состав (Куравлёв, Евстигнеев, Басов) и забавная задумка — шуба, меняющая владельцев. Но вместо острой сатиры получилась каша из несвязанных эпизодов.

«Фильм не удался на 100%. Хотя казалось, что у него для успеха было всё: начиная с самого рассказа, лёгшего в основу фильма, и заканчивая мега-звёздным составом актёров»,

«Артисты все — гордость и краса СССР! Но кто деньги дал на такую ахинею?», — недоумевают зрители.

3. «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» (1989)

Рейтинг на Кинопоиске: 6.3

Гайдай снял единственную комедию, которую некоторым зрителям стыдно пересматривать. По сюжету главный герой, которого играет Дмитрий Харатьян, остался без гроша в кармане.

Чтобы заработать, он открывает контору по сыскным делам. Казалось бы, мелочёвка – найти пропавшего кота или разоблачить неверного мужа.

Но судьба подкидывает ему по-настоящему горячее дельце. Вот только наш герой и не подозревал, что окажется в руках влиятельного мафиози.

Харатьян старался, но слабый сценарий и устаревшие шутки не спасли фильм:

«Очень слабая комедия признанного мэтра Леонида Гайдайа. Сюжет бредовой, диалоги между героями выглядит натянутыми, но никак не остроумными»,

«Сценарий немного не смешон. В фильме не прозвучало ни одной приличной шутки, только одни пошлости. Смотреть было откровенно скучно»,

«К Харатьяну нет претензий. Чего не скажешь о его коллегах — они просто не попали в жанр. Перед нами вовсе не комедия».

4. «Русский сувенир» (1960)

Рейтинг на Кинопоиске: 4.9

Музыкальная комедия о зарубежных туристах, чей самолёт совершил вынужденную посадку у Байкала. Гости знакомятся с советской действительностью: от масштабных строек до космических достижений, и в итоге проникаются идеями мирного сосуществования.

Казалось бы, задумка звучит круто, но на деле тут 58-летняя Орлова снова играет молодую девушку, а весь фильм снят в павильоне с кривыми декорациями.

А вот как отзываются зрители о картине:

«Реплики были сплошным набором идеологических штампов, герои — узколобыми плоскими персонажами (разделёнными на две группы: со всех сторон положительные и до мозга костей отрицательные), а сцены — дешёвым наивным спектаклем с предсказуемым развитием событий».

5. «Лиловый шар» (1987)

Рейтинг на Кинопоиске: 6.8

Продолжение «Гостьи из будущего» разочаровало: сюжет скачет, логики нет, а вместо фантастики — странная смесь сказок и космоса.

«Уже в первой половине фильм явно характеризует себя абсолютным трэшем без сюжета и логических обоснований.

Абсолютно нелепы в нем и герои. Чего стоит четверка сказочных героев! Баба Яга, Кощей, Конеед, Людоед.

А вы посмотрите на грим! На костюмы! Тут даже смех не уместен. Это просто бред», — поделились мнением зрители, рассчитывающие увидеть «достойного преемника "Гостьи"».

Вывод

Эти фильмы — напоминание о том, что даже гении кинематографа иногда ошибаются. Но такие провалы все равно не мешают выстроить успешную карьеру.

К тому же, они делают историю кино живой и по-человечески интересной. В конце концов, без провалов не было бы и шедевров.

