Кто бы мог подумать: миссис Хадсон едва вырвалась из «советского» гарема

Сама не знала, что находилась в серьезной опасности.

Советская миссис Хадсон Рина Зеленая не была удачливой в амурных делах. Однажды актриса состояла в «гареме», и это могло дорого ей обойтись.

Встреча Зеленой с журналистом Михаилом Кольцовым состоялась в 30-х годах. На момент их знакомства он был не только женат, но и имел постоянную любовницу. Кольцов даже не скрывал, что живет на две семьи. В этот переплет угодила и Рина Васильевна.

Актриса стала третьей женщиной Кольцова, что его ничуть не смущало. Зеленая поначалу мирилась со своим незавидным положением, но спустя некоторое время покинула легкомысленного возлюбленного.

Вскоре после их расставания Кольцова арестовали и расстреляли. Не пожалели и его «гражданскую» жену — ее ждала та же участь, что и Михаила. А вот официальная супруга осталась цела. Она отреклась от Кольцова, тем самым спасла свою жизнь.

Зеленая тоже могла оказаться за решеткой, если бы вовремя не ушла от любовника. Интуиция подсказала ей, что пора разрывать эту порочную связь.