Кто бы мог подумать: есть неожиданная причина, по которой женщины в СССР носили комбинации

В советские времена сложно было представить гардероб типичной девушки без шелковых комбинаций. Женщины надевали подобные тонкие платья под обычную одежду каждый день. Сейчас эта традиция кажется очень странной и необычной, ведь современные модницы обходятся без таких вещей.

Как выяснилось, женщины в СССР носили комбинации не из любви к ним, а чтобы добиться практической пользы. Далеко не все девушки могли позволить себе каждый сезон покупать роскошные новые платья. Поэтому дорогую одежду старались беречь, в том числе использованием дополнительного слоя между ней и телом. В его роли и выступала комбинация, которая защищала наряды от пота и позволяла отсрочить их стирку.

Кроме того, за счет женственного силуэта такие вещи помогали улучшить фигуру. На тонкую ткань хорошо «садились» узкие юбки или платья, а двуслойность идеально скрывала недостатки. Вот почему сорочки-комбинации использовались многими женщинами целыми десятилетиями.