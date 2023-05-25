Кто бы мог подумать, что американцы в восторге от трех привычек советских людей

Бытует расхожее мнение, что американцы недолюбливают русских, а русские отвечают взаимностью зарвавшимся янки. Однако этот миф рушит одно социальное наблюдение. Кое-какие привычки россиян восхищают жителей США, и они не стесняются выражать свой восторг публично. Правда, привычки эти принадлежат выходцам из СССР, а не современным гражданам России, но и нашим современникам эти устои советских людей точно не чужды.

Выяснение отношений

Замалчивание проблемы — это точно не про жителей СССР. В одних только фильмах Гайдая и Рязанова выходцы из Союза показаны эмоциональными и готовыми выяснить любые отношения. И такое положение дел не является приукрашиванием реальной картины быта. Американцы восхищаются этой русской привычкой говорить все в лицо.

Независимость

Жители США привыкли рано взрослеть и рано начинать самостоятельную жизнь. Аналогично положение дел обстояло и в СССР. Американцы понимают, какой труд стоит за самореализацией, и с уважением относятся к этой черте русских.

Сложный и богатый язык

Русский язык — один из самых сложных в мире. И высокий уровень владения им — это еще один пункт, которым восхищаются за океаном. Английский язык гораздо более простой в изучении, поэтому американцы с большим уважением относятся как к носителям русского языка, так и к тем, кто решил его выучить.