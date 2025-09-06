Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет

Раскрываем карты для тех, кто не знал или уже забыл.

Захватывающий сериал «Вечность» вышел на экраны ещё в 2014 году, но до сих пор находит своих поклонников. По сюжету, у блестящего судмедэксперта из Нью-Йорка, доктора Генри Моргана, есть огромная тайна.

Он изучает тела не только чтобы раскрывать преступления, но и в надежде разгадать главную загадку своей собственной жизни — причину его бессмертия, ведь самому Генри уже более 200 лет.

Из описания сериала очевидно, что главный герой — бессмертный. Но самый интересный момент в том, что он в мире такой не один.

Для тех, кто забыл или не боится лёгких спойлеров, рассказываем, кто же был его вечным противником.

Этим персонажем стал Адам, которого блестяще сыграл актёр Бёрн Горман. Ему уже больше 2000 лет, и за это немыслимое время он полностью утратил человечность, превратившись в циничного, манипулятивного и жестокого убийцу.

Изначально Адам был таинственным незнакомцем, который преследовал Генри анонимными телефонными звонками. Впервые лично он появился лишь в 11-й серии, где сначала представился психотерапевтом Льюисом Фарбером, а в конце эпизода раскрыл Генри свою истинную сущность.

Адам не просто хотел найти себе подобного — он пытался сломать Генри и сделать его таким же, как он сам: холодным и бесчувственным. Кроме того, он проводил над главным героем чудовищный эксперимент, проверяя теорию о том, что бессмертного можно убить только тем самым оружием, которое даровало ему смерть в первый раз.

Однако его планам не суждено было сбыться. В финале первого сезона (22-я серия) Генри удаётся обратить коварные планы Адама против него самого. С помощью шприца с воздухом он вызывает у древнего бессмертного эмболию мозга, что приводит к параличу.

В итоге Адам оказывается обездвижен и на неопределённый срок помещён в больницу под личное наблюдение доктора Моргана, который теперь стал его тюремщиком.

