Ксения Бородина сама слила в Сеть фото матери без ретуши: вот почему народ в шоке

Ксения Бородина поделилась в социальных сетях редким снимком с семейного отдыха в Турции. На нем телеведущая запечатлена с двумя дочками и матерью Инной.

Ксения признается, что не любит выкладывать фотографии мамы в свой микроблог. Сама ведущая давно привыкла к негативным комментариям, но ее мать они могут сильно расстроить.

Подписчики Бородиной отреагировали на новую публикацию с большим энтузиазмом. Большинство из них считает, что для своих лет Инна Булатовна выглядит просто отлично. В этом году ей исполняется 63 года, но она выглядит намного моложе. Телеведущая не раз говорила, что в ее юности их с мамой часто принимали за сестер — так молодо выглядела Инна Бородина. Но нашлись и те, кто заметил очевидное — сегодня мать Ксении Бородиной уже не выглядит так молодо, а к лишнему весу из-за жары добавились сильные отеки.

В комментариях под фото поклонники Бородиной просят ее выкладывать снимки матери почаще и утверждают, что мечтали бы сами так хорошо выглядеть на пенсии.