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Крылова из «Глухаря» красотой пошла в мать: в СССР при взгляде на нее сходили с ума

25 июля 2023 10:00
Крылова из «Глухаря» красотой пошла в мать: в СССР при взгляде на нее сходили с ума

Непонятно, кто из них прекраснее.

Василиса Воронина известна по сериалу «Глухарь-2», где она сыграла Марию Крылову. Актриса с детства знала, что посвятит свою жизнь кино, ведь она родилась в творческой семье.

Матерью Василисы является популярная советская артистка Людмила Зайцева. Она известна по картинам «...А зори здесь тихие», «Здравствуй и прощай», «Маленькая Вера», «Тихий Дон» 2015 года и другим лентам. Свою единственную дочь Зайцева родила от актера Геннадия Воронина, который стал любовью всей ее жизни.

Крылова из «Глухаря» красотой пошла в мать: в СССР при взгляде на нее сходили с ума

Артисты были поклонниками Василия Шукшина и решили назвать своего сына в его честь. Однако у них родилась девочка, которую, впрочем, все равно нарекли в честь любимого писателя.

Василиса выросла не только талантливой актрисой, но настоящей красавицей. Эффектную внешность она унаследовала от матери. В молодые годы Людмила Васильевна могла очаровать любого: роскошные волосы, раскосые глаза, точеные черты лица. Понятно, почему в те годы у Зайцевой было множество поклонников.

Фото: кадры из сериала «Глухарь-2», кадр из фильма «...А зори здесь тихие»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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