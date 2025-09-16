Меню
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях

16 сентября 2025 18:38
Это были 90-е, они делали спецэффекты, как могли.

Сегодня — это одна из самых культовых сцен в истории «Звездных войн»: дуэль Квай-Гона Джинна и его падавана Оби-Вана против Дарта Мола. Потрясающая хореография, бешеная динамика и музыка Джона Уильямса превратили бой в икону поп-культуры. Но за кулисами все выглядело куда менее героически — Лиам Нисон честно признавался, что съемки казались ему настоящим цирком.

В одном из интервью актер вспоминал, что, впервые оказавшись на площадке «Скрытой угрозы», он испытал культурный шок. Вокруг стояли камеры, увешанные проводами, все было подсоединено к ноутбукам, а за ними сидели люди, которые что-то щелкали и настраивали.

«Наши мечи обматывали зелеными лентами, а потом дорисовывали свечение», — вспоминает Нисон.

Технологии конца 90-х выглядели непривычно даже для актера, повидавшего десятки постановочных боев.

Особенно смешным был момент, когда Нисон и Юэн Макгрегор в самом начале дуэлей автоматически начали сопровождать движения мечей характерным жужжанием. С детства оба знали этот звук, поэтому инстинкт сработал быстрее здравого смысла.

Джордж Лукас был вынужден вмешаться:

«Ребята, все это добавят потом. Просто машите мечами».

Иронично, что сцена, которую фанаты обсуждают до сих пор и которую цитируют наравне с самыми сильными моментами саги, рождалась в условиях абсолютной несуразицы — с палками в зеленой изоленте, ноутбуками и актерами, играющими в «джедайскую войнушку».

Но, возможно, именно эта смесь серьезности и детского восторга сделала бой Квай-Гона и Дарта Мола таким легендарным.

Фото: Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод I - Скрытая угроза» (1999)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
