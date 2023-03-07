Кружево и сеточка: ваши брови резко поползут вверх при виде странного одеяния Ирины Шейк (фото)

Супермодель и пассия Брэдли Купера вызвала скандал, появившись на неделе моды в Париже в платье с натуралистичной головой льва. Не успели утихнуть страсти вокруг выхода 37-летней Ирины Шейк на подиум в наряде Schiaparelli — их высказывание в поддержку животных оценили не все, как знаменитость снова заставила заговорить о себе.

Перед показом коллекции Vivienne Westwood Шейк успели заснять папарацци. Модель шла по улице со стаканом кофе, в солнечных очках. Больше всего СМИ заинтересовал наряд манекенщицы. Она отправилась на мероприятие в черном платье из кружева и колготках в сеточку. Образ дополняли ботильоны с золотой пряжкой, сумка с ручкой в виде веревки и брошь Vivienne Westwood.

Daily Mail пишет, что Шейк не только сделала любопытное модное заявление своим нарядом, но и отдала дань памяти самому дизайнеру — британка умерла в декабре прошлого года.