Крутят в конце каждой серии: «Склифосовский» популярен из-за дерзкого эксперимента Аверина

Сериал «Склифосовский», рассказывающий о напряженных буднях врачей, впервые вышел на экраны более десяти лет назад. Долгоиграющий проект держится вот уже 11 сезонов и имеет стабильно высокие рейтинги. Все благодаря харизме главного героя, роль которого исполнил известный актер Максим Аверин.

Главная звезда картины признается: образ доктора Брагина ему особенно дорог, поэтому пока знаменитость не собирается расставаться со своим персонажем. Артист принимает непосредственное участие в развитии героя, в разработке его жизненных перипетий совместно с режиссером Юлией Красновой. Аверин добавляет, что именно ему принадлежала идея необычного для отечественного кино эксперимента — добавить в сериал стихи и речи.