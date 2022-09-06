Крутой публично растоптал подопечную из «Фабрики звезд»: хватило нескольких слов

Алекса была одной из самых ярких участниц четвертого сезона «Фабрики звезд». Вот только настоящей звезды из нее так и не получилось. Певица подалась в дизайнеры украшений и посвятила себя семье.

Сегодня знаменитость не любит вспоминать дни, проведенные в шоу. Ранее Алекса признавалась, что участие в реалити, где она должна была находиться вдали от близких и друзей, стало для нее настоящим испытанием. Но тогда исполнительнице помогал Игорь Крутой.

Известный композитор, как отец, заботился об артистке, для которой писал хиты. Однако спустя время он публично растоптал ту, которой когда-то покровительствовал. Для этого музыканту хватило всего пары слов.

Крутой подметил, что у многих участников того сезона «Фабрики» получилось закрепиться в отечественном шоу-бизнеса, а вот у Алексы ничего не вышло.