Крутой поворот в карьере: кем стал детдомовец из «Уроков французского»

Детство Михаила Егорова сложно было назвать счастливым. Он рано остался без родителей и попал в подмосковный интернат. Удачный шанс выпал ему, когда в детдом пришел режиссер Булат Мансуров в поисках актера в фильм «Сюда не залетали чайки». Постановщик остановился на кандидатуре Егорова и остался доволен работой с ним.

А после премьеры мальчик признался ему, что не хочет возвращаться в приют. И Мансуров оформил над актером опеку. Вслед за первым фильмом у Михаила последовала гораздо более заметная роль в картине «Уроки французского». Затем, уже будучи подростком, он снялся в лентах: «Фрак для шалопая» и «Школа». А после этого Егоров последовательно отказывался от новых предложений о работе.

Наглядно увидев изнанку актерской профессии и осознав, что даже звезды могут страдать от невостребованности, Егоров решил получить другую специальность, далекую от мира кино. Сначала он прошел путь в трамвайном депо от ученика слесаря до машиниста. А после 8 лет работы за рулем общественного транспорта перешел на работу водителем в правоохранительные органы. Михаил окончил курсы повышения квалификации, позволившие ему стать младшим лейтенантом. К 2015 году бывший актер дослужился уже до звания подполковника и должности начальника отделения.