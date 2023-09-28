Крутой отказался работать с известной певицей: фанаты шансона ее боготворят
Исполнительнице пришлось разорвать отношения с продюсером.
Сегодня, в век информационных технологий, талантливые артисты продвигаются свое творчество через Интернет. Найти своего зрителя теперь намного проще. Правда, в прежние времени с этим были определенные сложности. Начинающие исполнители искали подходящего продюсера, и от последних зависел успех будущей звезды.
Елена Ваенга была счастлива, когда с ней согласился работать знаменитый Игорь Крутой.
Партнеры заключили контракт, а дальше была тишина. Оказалось, никто не собирался заниматься исполнительницей и раскручивать ее творчество. Ваенга оказалась в сложной ситуации: связанная обязательствами, она не могла делать самостоятельные шаги.
Певице пришлось схитрить и взять псевдоним, чтобы выпускать песни в обход продюсерского центра. В интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» Елена Ваенга поведала, что на счету Крутого множество «обманутых душ», а продюсер привык работать таким образом.