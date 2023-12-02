Крутой избавился от лишних килограммов: его способ похудения не понравится никому

Игорь Крутой в последнее время заметно похудел. Публика начала подозревать у него серьезное заболевание, возможно, даже онкологическое. Однако, как выяснилось позже, причина его потери веса — сахарный диабет. Сейчас композитор вынужден тщательно следить за своим рационом.

В прошлом музыканта нельзя было назвать полным, поэтому, когда он сумел сбросить 15 килограммов, это вызвало беспокойство у поклонников. Возникли разные слухи о диагнозе, но оказалось, что рака у Крутого нет. Потеря веса связана со строгой диетой, которую ему назначили специалисты.