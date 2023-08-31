Крутой и Николаев обдирают как липку: Шуфутинский с хитом «Третье сентября» остался у разбитого корыта

Совсем скоро в России будут отмечать шуточный праздник — День Михаила Шуфутинского. Несколько лет назад шансонье исполнил хит «Третье сентября», и теперь этот день стал особенным для россиян.

Шлягер исполняют все кому не лень, однако львиную часть дохода от песни Шуфутинский вынужден делить с авторами композиции Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Если бы не это, то Михаил Захарович уже давно бы стал миллионером и жил припеваючи.

Лирическая композиция стала популярной далеко не сразу. Песня вышла в начале 90-х и была встречена довольно тепло, но никому и в голову не приходило сделать из нее культ.

«Потом вдруг, лет через 15, началось. И вот это сумасшествие продолжается до сих пор. Я, собственно, не жалуюсь, мне это нравится», — откровенно признался шансонье на YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам Игоря Николаева, дата была выбрана наобум и не связана с какой-либо личной историей. Зато теперь третье сентября само стало историческим благодаря шлягеру.