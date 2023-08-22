Крутой аплодировал стоя: выступление Анкудиновой вызывает мурашки по коже и восхищение
Ее пение не может оставить равнодушным.
Диана Анкудинова стала абсолютной российской звездой за короткое время. Это неудивительно, ведь ее выступления заставляли признанных мастеров эстрады терять дар речи.
Впервые громко о себе певица заявила на шоу «Ты супер!». Для исполнения брюнетка выбрала сложную композицию, которая требовала безупречного вокала — Dernier Dancer. И артистка отлично справилась с этой задачей.
Члены жюри не могли скрыть свое восхищение: Юлианна Караулова и Сергей Лазарев смотрели на сцену с восторгом. Виктор Дробыш лишь потрясенно кивал головой. А Игорь Крутой в финале песни первым начал аплодировать Анкудиновой стоя.
Пользователи в Сети также сошлись во мнении, что у певицы уникальный талант. Ее голос никого не оставляет равнодушным и доказывает высокий профессионализм молодой звезды.
«Какой же голос. Супер, такие рождаются один раз в сто лет», «Гораздо лучше оригинала!», «От ее голоса по коже мурашки», «Наслаждение!», — отмечают комментаторы.