Крутой аплодировал стоя: выступление Анкудиновой вызывает мурашки по коже и восхищение

Ее пение не может оставить равнодушным.

Диана Анкудинова стала абсолютной российской звездой за короткое время. Это неудивительно, ведь ее выступления заставляли признанных мастеров эстрады терять дар речи.

Впервые громко о себе певица заявила на шоу «Ты супер!». Для исполнения брюнетка выбрала сложную композицию, которая требовала безупречного вокала — Dernier Dancer. И артистка отлично справилась с этой задачей.

Члены жюри не могли скрыть свое восхищение: Юлианна Караулова и Сергей Лазарев смотрели на сцену с восторгом. Виктор Дробыш лишь потрясенно кивал головой. А Игорь Крутой в финале песни первым начал аплодировать Анкудиновой стоя.

Пользователи в Сети также сошлись во мнении, что у певицы уникальный талант. Ее голос никого не оставляет равнодушным и доказывает высокий профессионализм молодой звезды.