Крутила романы с Месхи и Дюжевым: ахнете, узнав, кого выбрала любимица Кончаловского

Актеры, как известно, натуры страстные и увлекающиеся. У многих из них личная жизнь бурлит в режиме нон-стоп. К таким артисткам относится красавица Карина Андоленко, которой приписывали многочисленные романы с ее коллегами.

Актриса известна по картинам «Поцелуй сквозь стену», «Королева красоты», «Дело было в Кубани» и другим лентам. Карина считалась любимицей режиссера Егора Кончаловского, который разглядел в ней талант. Первый серьезный роман у Андоленко состоялся еще в юные годы, когда она встречалась с однокурсником Гелой Месхи. Однако Карина так и не дождалась от возлюбленного предложения руки и сердца. Об этих отношениях актриса до сих пор не любит говорить.

Во время съемок ленты «Дело было в Кубани» Андоленко закрутила роман с Дмитрием Дюжевым. Но и эта любовь оказалась недолгой. После работы над картиной пара рассталась. Также артистке приписывали роман с Егором Кончаловским, но это не подтвердила ни одна из сторон.

А недавно 35-летняя Карина выложила в соцсети снимок с очаровательным осликом. Судя по всему, актриса устала от разочарований в личной жизни и предпочла заботу о животных. О романах Андоленко рассказал портал «Культурология ».