Крутил роман с Асмус и выгнал за порог: куда пропала первая жена Харламова

Брак комика Гарика Харламова и звезды «Интернов» Кристины Асмус долгое время обсуждался в прессе. Их бурный роман начался еще в то время, когда резидент Comedy Club состоял в законном браке с Юлией Харламовой, в девичестве Лещенко.

Она познакомилась с будущим мужем еще в тот период, когда он играл в КВН. Девушка тогда работала в ночном клубе, где и ее и заприметил Гарик. Их бурный роман начался стремительно, и вскоре юморист сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Поначалу все шло просто замечательно. Юлия бросила работу ради семьи, ездила с ним на гастроли и всячески поддерживала. Пара пыталась завести ребенка, но забеременеть девушке никак не удавалось.

В этот период Харламова почувствовала, что супруг начал отдаляться от нее. Оказывается, что комик вовсю крутил роман с Кристиной Асмус. Как пишет издание «7 дней», Юлия узнала о предательстве не лично от него, а из газет. Законная жена ему была уже не нужна, поэтому Харламов с легкостью разорвал с ней все отношения и выставил за порог.

Сегодня Юлия кардинально изменила имидж. Она занимается бизнесом, много путешествует и тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно лишь то, что повторно замуж она так и не вышла.