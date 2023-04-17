Крушение «Титаника» предсказали за 14 лет до трагедии: как это случилось

Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение в Северной Атлантике весной 1912 года. Трагедия стала одним из самых больших потрясений прошлого века и унесла жизни практически 1500 человек. При этом, как оказалось, она была предсказана еще за несколько лет до роковой даты.

Дело в том, что в 1898 году писатель-фантаст из США Морган Робертсон представил на суд публики свою книгу «Тщетность». Сюжет произведения строился вокруг инженерного чуда техники — огромного парохода, который разбивается в Атлантическом океане, столкнувшись с айсбергом.

Во время выхода книги она не обрела должной популярности.

Однако после катастрофы издатели решили вновь ее выпустить, слегка изменив название — «Тщетность, или гибель Титана».

Роман сразу же стал настоящим бестселлером. Робертсон же был признан не только светилом литературы, но и пророком, которому удалось увидеть будущее.