«Крупный какой»: редкое фото Чадова с сыном произвело фурор в Сети

Алексей Чадов и Агния Дитковските стали родителями в 2014 году. Сын знаменитостей Федор после из развода остался жить с мамой, но старается как можно больше времени проводить в компании отца. А не так давно он отправился вместе со звездой «Ночного дозора» на рыбалку.

О приключении с сыном Чадов рассказал в своих социальных сетях. В блоге он поделился кадром с уловом, на котором позирует вместе с Федором. А в подписи Алексей признался, что рыба была такой большой, поэтому они решили выпустить одну из них в воду.

Запись не осталась без внимания поклонников. Как отметили фанаты, Федор, которому не так давно исполнилось 9 лет, значительно вырос за последнее время. Оценила публика и улов знаменитой семьи. По словам пользователей Сети, Чадову пора становиться профессиональным рыбаком.