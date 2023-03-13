Крупнейший скандал: за что лишили денег участника «Кто хочет стать миллионером?»

Победителей в телевикторине было немало, а выигрыша с позором лишили только одного.

Кто только не побывал в программе «Кто хочет стать миллионером?». Дошла очередь и до известного интеллектуала и знатока Александра Друзя. Можно было подумать, что магистр игры «Что? Где? Когда?» с легкостью ответит на все вопросы и доберется до заветных трех миллионов рублей в два счета. Так бы и получилось, если бы не главный редактор программы — Илья Бер.

Бер молчал целый год, чтобы, наконец, написать большой пост в «Живом журнале»: Друзь требовал у него правильные ответы в обмен на часть денежного приза. Такая наглость возмутила как телевизионщиков, так и поклонников магистра. Впрочем, сам он обвинял Бера в попытке вымогательства еще неполученных денег.

Руководство провело проверку. После нее у Друзя и его напарника по игре — знатока Виктора Сиднева — отобрали скромный выигрыш в 200 000. Бер предоставил доказательство корыстных намерений Друзя — записанную с ним беседу в «Скайпе».