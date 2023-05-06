Круиз для «богатеньких»: развлечения принца Уильяма обескуражат каждого

Будучи наследником престола, принц Уильям привлекает к себе повышенное внимание публики. Судя по всему, старшего сына Карла III и ныне покойной принцессы Дианы это совсем не смущает. Напротив, он любит отличаться и напоминать о себе очередными выходками.

Многие помнят громкие тусовки в клубах с участием Уильяма и его любовные похождения. Однако это далеко не все, на что готов будущий монарх, чтобы оказаться в центре новостной повестки. Любопытно, что принц не кичится своим привилегированным положением в обществе — напротив, он не прочь оказаться поближе к народу.

Дошло до того, что однажды Уильям пожелал на один день стать бездомным. Принц Уэльский оказался среди участников благотворительной акции, поэтому ему пришлось ночевать под мостом, расположенным в центре Лондона. Спал же внук Елизаветы II прямо в коробке.

Впрочем, многие до сих пор не верят в то, что наследник престола решился на подобное. Некоторые уверены, что это был своего рода круиз для «богатеньких», жаждущих острых ощущений, а под мостом Уильям находился не один, а под пристальным вниманием сотрудников охраны.