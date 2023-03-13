Кругом знаки: от этого пророческого фото Романа Костомарова мурашки по коже

Врачи продолжают биться за жизнь Романа Костомарова. Состояние спортсмена, у которого были диагностированы пневмония, инсульт и сепсис, нестабильно, и медики не торопятся давать положительные прогнозы.

Ранее в СМИ сообщалось, что олимпийский чемпион перенес ряд серьезных операций по ампутации стоп и нескольких пальцев на руках. Эта новость стала большим шоком не только для поклонников спортсмена, но и для всех россиян. Стало очевидно, что жизнь Костомарова никогда не будет прежней, поскольку он больше не сможет выйти на лед.

Теперь же в Сети заговорили о том, что прославленный чемпион сам накликал беду. Всему виной стал снимок, который он обнародовал еще летом 2020 года. На фото, которое уже окрестили пророческим, Роман запечатлен рядом со знаком «инвалид» и с коньками в руках. Многие признались, что от такого кадра мурашки по коже, поскольку его можно назвать лишь зловещим предзнаменованием.