«Кругом обман»: вот что происходит за кадром известного телешоу

Лера Кудрявцева шокировала поклонников и показала, как снимается музыкальное шоу на федеральном канале. Как оказалось, звездам даже не включают музыку, которая потом играет в выпуске.

На странице телеведущей появилось комичное видео, на котором она позирует вместе с актрисой Яной Кошкиной. Знаменитости старательно пританцовывают на съемках музыкального проекта, но на фоне не играет музыка, а сами артистки обсуждают свою личную жизнь.

«Ну как бы вот так делается подсъемка для шоу. Просто праздник какой-то!» — смеется телеведущая.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию. Многие признались, что запись стала для них неожиданностью, ведь они не представляли, как именно проходит работа над подобными проектами.

«Кругом обман», «А я-то думаю, почему все время не попадаете в музыку», «Вон оно что. Теперь я знаю, почему всегда такие счастливые лица и движения не в такт», — пишут поклонники.