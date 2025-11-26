Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»

Сегодня у него совсем другое амплуа.

Того самого Круглого из «Брата» забыть сложно. Спокойный голос, поговорки на все случаи жизни, мягкая улыбка и опасная харизма. За этим образом стоял тогда еще малоизвестный актер Сергей Мурзин, который родился в Воркуте в 1965 году в простой рабочей семье.

С ранних лет он тянулся к музыке. Сначала баян, потом гитара, ансамбли и маленькие сцены. Позже семья перебралась в Курган, где Сергей окончил школу, отслужил в армии и неожиданно для всех понял: ему нужен не завод, а театр.

Путь в профессию

Он поступил в Ярославское театральное училище, затем перевелся в петербургскую академию, закончил ее в 1995 году и присоединился к театру «Буфф». Параллельно увлекся экстремальными жанрами — огненные шоу, хождение по стеклу, номера с холодным оружием.

Первые роли в кино были едва заметными: официант, офицер, эпизоды. Все изменилось в 1997 году.

«Брат» и рождение Круглого

На кастинг к Балабанову он пришел в длинном плаще и с массивной цепью. Режиссер сразу понял: перед ним тот самый Круглый.

Персонаж получился с редким типажом — интеллигентный криминальный авторитет с поговорками вместо угроз. Настолько убедительным, что реальные бандиты подарили актеру автомобиль и часы, признав его «своим».

После успеха

Вопреки популярности роли, Мурзин не стал медийным гигантом. Он много снимался, но чаще в сериалах и сильных, но тихих проектах: «Крот», «Бандитский Петербург», «Левиафан», «Лютый».

Широкая аудитория особенно запомнила его по образу Бориса Кравченко в «Убойной силе». А в 2025 году он сыграл Берию в сериале «По следу зверя» и сейчас участвует в новом сезоне «Лицемеров».

Любовь, измены и долгие разрывы

Личная жизнь актера складывалась тяжелее, чем карьера. Первый брак рухнул быстро: жена увезла сына в другой город.

Второй — с Ксенией Христич — оказался бурным: измены, возвращения, скандалы, недоверие, даже взаимные подозрения в самых темных вещах. Развод тянулся долго, а общение с детьми было почти невозможным.

Новый этап и тихое счастье

С Анной, которая стала и женой, и PR-менеджером, Мурзин наконец нашел опору. В их семье родились еще двое детей, а сам актер говорит, что впервые почувствовал стабильность.

Он по-прежнему снимается, преподает, выступает — и давно не похож на своих криминальных героев. Разве что мудрость в глазах осталась та же.

