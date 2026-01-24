Оповещения от Киноафиши
Круче «Невского», правдивей «Глухаря»: формулу этого ментовского сериала копируют все — за 24 года никто не превзошел

24 января 2026 13:17
Проект определивший вектор развития жанра процедуралов.

Пока мы восхищались «Убойной силой» и ждали «Глухаря» да «Невского», за океаном уже показали эталон. В 2002-м, за годы до нашего «полицейского бума», на экраны вышел сериал, который навсегда изменил жанр. В нём почти не было перестрелок, погонь и гениальных сыщиков-одиночек. Вместо этого — «Прослушка» (The Wire), лучший сериал о детективах, борющихся с организованной преступностью.

Его формула — антипроцедурал. Это не история «один случай — одна серия». Это пятисезонная история о полицейских, наркобизнесе, докерах, политиках — сломанных шестерёнках одной прогнившей системы Балтимора.

Сериал хорош тем, что «хорошие парни» вынуждены играть по гнилым правилам, а «плохие» часто начинают вызывать сочувствие, посколько вступили на этот путь только из-за происходящего вокруг.

Круче «Невского», правдивей «Глухаря»: формулу этого ментовского сериала копируют все — за 24 года никто не превзошел

Успех «Прослушки» — в отказе от всех клише. Здесь нет «доброго и злого полицейского» в привычном смысле. Есть уставшие люди в системе, которой правят коррумпированные генералы и прокуроры. Создатель Дэвид Саймон, бывший криминальный репортёр, показал работу полицейских как бумажную рутину, бюрократию и политические игры, где раскрытие дела часто менее важно, чем «красивая статистика» для начальства.

Именно поэтому его пытались повторить, но так и не превзошли. «Щит» сделал ставку на шок и моральный беспредел, «Невский» — на актуальную тему поимки организованных групп преступников. Но никто и близко не добился успеха «Прослушки», доказавшей: чтобы заставить зрителя смотреть с отвисшей челюстью, не нужны трупы в каждой серии.

Фото: Кадры из сериалов «Убойная сила», «Невский», «Глухарь», «Прослушка»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
