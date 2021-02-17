«Круче цирка еще не видел»: Пригожин не может простить Шнурову оскорбления в адрес Валерии

В прошлом году теперь уже бывшие коллеги по шоу-бизнесу Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров стали непримиримыми врагами. Продюсера и рок-певца рассорили нелестные высказывания последнего относительно жены Пригожина, певицы Валерии. Всё началось с того, что продюсер пожаловался в соцсетях на нелегкое финансовое положение, в котором он и его семья, как и многие другие звезды, оказались на волне коронавируса. Из-за быстро распространяющейся пандемии власти приняли решение об ограничениях на концертную деятельность и организацию развлекательных мероприятий. В результате почти все концерты и гастрольные туры были отменены.

Лидер и фронтмен группы «Ленинград» высмеял жалобы Пригожина, а чуть позже прошелся и по творчеству его жены. Это очень обидело и оскорбило продюсера, и он в ответ наговорил музыканту кучу неприятных слов. Далее конфликт продолжился в соцсетях, где в своих аккаунтах звезды еще не раз обменялись «любезностями» и взаимными претензиями. Скандал вышел на новый уровень, когда Шнуров решил подать на продюсера заявление в полицию о том, что он угрожает его жизни и здоровью. Пригожина даже вызывали на допрос.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», в результате следовательской проверки факты, указанные в заявлении рок-музыканта, не подтвердились. Правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению Сергея Шнурова. Продюсер в беседе с журналистами «Комсомолки» признался, что его очень удивил сам факт подачи заявления от такого персонажа, как Шнур. «Я сам не поверил. До тех пор, пока мне не позвонил следователь. Круче „цирка“ я еще не видел. Сам затеял „драку“, сам в этой „драке“ оскорбил всех и пытается защитить свое и без того обесчещенное реноме», — заявил возмущённый продюсер. Теперь Пригожин всерьёз рассматривает идею подать встречный иск на Шнурова за клевету.