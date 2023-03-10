Круче актрис Голливуда: фото молодой Валентины Будько из «Сватов» впечатлит любого

Татьяна Кравченко заработала народную любовь благодаря роли Валентины Будько в сериале «Сваты». В течение семи сезонов артистка перевоплощалась в любимую публикой героиню, собирая комплименты фанатов. При этом даже преданные фанаты не всегда знают, с чего начинался творческий путь знаменитости.

Как оказалось, Кравченко с детства мечтала стать артисткой, поэтому сразу же после школы поступила в театральный вуз. Окончив его, она оказалась в труппе «Ленкома», где служит по сей день.

В кино же артистка начала сниматься в 1977 году: первой работой для нее стала мелодрама «Приезжая», а с годами востребованность только увеличивалась. Так, зрители могли видеть ее в драме «Белый король, красная королева», в ленте «Леди Макбет Мценского уезда» и, например, в комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли».

При этом в молодости артистка отличалась эффектной внешностью. Кравченко, как отмечают зрители ее ранних фильмов, была похожа на голливудскую звезду, а особого шарма ей придавала широкая белоснежная улыбка. Многие поклонники признаются, что далеко не сразу узнают любимую артистку, которая теперь выглядит совершенно иначе.