Кровожадный тест: каким известным вампиром вы могли бы быть?

Легенды о вампирах пришли из глубины веков, но наибольшее распространение они получили в восемнадцатом веке. Именно тогда газеты и журналы начали публиковать сведения о нежити, обитающей в сербских землях, которыми в тот момент владели Габсбурги. Читатели зачитывались леденящими кровь рассказами о мертвецах, которых можно убить только с помощью осинового кола. По воспоминаниям философа и писателя Вольтера, в 1730-х годах Париж был буквально охвачен модой на вампиров. Вскоре на чудовищ стали сваливать все необычные и страшные происшествия. Вспышки чумы? Во всем виноваты кровопийцы. Пропал человек? Знамо дело, стал жертвой вампира. Неурожай? ну кто еще виноват, как не жуткие мертвецы. Слухи о сербских вампирах наделали в обществе столько шума, что правители были вынуждены провести целое расследование. Врач и просветитель Герард ван Свитен лично ездил на места происшествий и вынес вердикт - о вмешательстве нечистой силы речи не идет. Однако популярность вампиров уже было не остановить.

Верите ли вы в существование вампиров или считаете их выдумкой? Пройдите наш тест и узнайте, на какого известного кровопийцу вы похожи.