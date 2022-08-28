Кровавые большевики: за что в СССР ненавидели «Звездные войны»

Пока в мировом прокате «Звездный войны» семимильными шагами завоевывали зрителей, в Советском союзе покупать картину для полноценного показа в кинотеатрах отказывались. Фильм лишь обрывками демонстрировали на телеэкранах.

Так или иначе, а развернутую рецензию критикам дать пришлось, и вот какую реакцию вызвало полотно Джорджа Лукаса. Юлия Варшавшая в «Литературной газете» прозвала ленту «космическими киноужасами».

«На экране то и дело возникают кошмарные чудовища: человек-ящерица, гномы без лиц, живая мумия, голова, которая усеяна резиновыми трубками», — делилась она впечатлениями, уверенная, что описанное не помешает фильму собрать прибыль.

Куда интереснее оказался взгляд Елены Карцевой, которая в книге «Голливуд: Контрасты 70-х» отметила подозрительные совпадения. Например, имя Дарт Вейдер перекликалось с именем Дар Ветер из советского произведение «Туманность Андромеды».

А Мофф Таркин и вовсе имел русифицированную фамилию и внешний образ, отсылающий к «кровавым большевикам».