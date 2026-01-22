Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кровавая резня на живописном острове – теперь с детьми: в российской «Игре в кальмара» снимется Бондарчук – что еще известно?

Кровавая резня на живописном острове – теперь с детьми: в российской «Игре в кальмара» снимется Бондарчук – что еще известно?

22 января 2026 10:23
Кровавая резня на живописном острове – теперь с детьми: в российской «Игре в кальмара» снимется Бондарчук – что еще известно?

Премьера планировалась на 2025 год, но что-то пошло не так.

Ранний роман Сергея Лукьяненко «Рыцари сорока островов» – это жесткая история, которую можно описать как смесь «Игры в кальмара» и «Повелителя мух», но с подростками и инопланетянами.

Сюжет прост, но беспощаден: дети, похищенные пришельцами для эксперимента, оказываются на архипелаге из сорока островов. Чтобы выжить и вернуться домой, они вынуждены сражаться насмерть друг с другом.

Экранизация романа была анонсирована еще в 2023 году. Тогда сообщалось, что к производству сериала могут привлечь Федора Бондарчука, а за режиссуру возьмется Андрей Мармонтов («Бессонница»). Проект казался амбициозным и масштабным, но…

Кровавая резня на живописном острове – теперь с детьми: в российской «Игре в кальмара» снимется Бондарчук – что еще известно?

Судя по недавнему комментарию самого Лукьяненко в его «ВКонтакте», процесс идет, мягко говоря, непросто. Писатель отметил, что первоначальная компания «не справилась с масштабом проекта», и теперь его взяла студия «Иней».

Самый неожиданный поворот – отношение к исходному материалу, которое, со слов автора, звучит как оксюморон:

«Мой сценарий всем очень понравился, поэтому его полностью переписали».

Что печальнее всего, изменили создатели и подход к кастингу: вместо подростков теперь планируют привлекать «известных и опытных» актеров, несмотря на то, что взрослых людей в «Рыцарях сорока островов» можно было сосчитать по пальцам.

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
Sci-Fi от Кинопоиска многие не стали смотреть, а зря: сериал со Стычкиным взял престижную премию Sci-Fi от Кинопоиска многие не стали смотреть, а зря: сериал со Стычкиным взял престижную премию Читать дальше 19 февраля 2026
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Читать дальше 22 февраля 2026
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных «Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных Читать дальше 22 февраля 2026
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Читать дальше 22 февраля 2026
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат «На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат Читать дальше 22 февраля 2026
Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Читать дальше 22 февраля 2026
Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Читать дальше 22 февраля 2026
Фанаты пакуют чемоданы — и идут по следам «Короля и Шута» в Петербурге: локации из фильма и реальные места, связанные с группой Фанаты пакуют чемоданы — и идут по следам «Короля и Шута» в Петербурге: локации из фильма и реальные места, связанные с группой Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше