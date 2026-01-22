Кровавая резня на живописном острове – теперь с детьми: в российской «Игре в кальмара» снимется Бондарчук – что еще известно?

Премьера планировалась на 2025 год, но что-то пошло не так.

Ранний роман Сергея Лукьяненко «Рыцари сорока островов» – это жесткая история, которую можно описать как смесь «Игры в кальмара» и «Повелителя мух», но с подростками и инопланетянами.

Сюжет прост, но беспощаден: дети, похищенные пришельцами для эксперимента, оказываются на архипелаге из сорока островов. Чтобы выжить и вернуться домой, они вынуждены сражаться насмерть друг с другом.

Экранизация романа была анонсирована еще в 2023 году. Тогда сообщалось, что к производству сериала могут привлечь Федора Бондарчука, а за режиссуру возьмется Андрей Мармонтов («Бессонница»). Проект казался амбициозным и масштабным, но…

Судя по недавнему комментарию самого Лукьяненко в его «ВКонтакте», процесс идет, мягко говоря, непросто. Писатель отметил, что первоначальная компания «не справилась с масштабом проекта», и теперь его взяла студия «Иней».

Самый неожиданный поворот – отношение к исходному материалу, которое, со слов автора, звучит как оксюморон:

«Мой сценарий всем очень понравился, поэтому его полностью переписали».

Что печальнее всего, изменили создатели и подход к кастингу: вместо подростков теперь планируют привлекать «известных и опытных» актеров, несмотря на то, что взрослых людей в «Рыцарях сорока островов» можно было сосчитать по пальцам.