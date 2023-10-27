Кровавая луна перед Хэллоуином: вот, чего нельзя делать в конце осеннего коридора затмений

28 октября осенний коридор затмений 2023 закроет значимое астрологическое явление — лунное затмение. Событие, получившее название «Кровавая Охотничья Луна», пришлось на канун Хэллоуина. Астрологи предупреждают — энергетическое поле в этот день будет особенно сильным, малейший резонанс приведет к неприятным последствиям. Рассказываем, чего не стоит делать в эту дату, чтобы не спугнуть удачу.

Кровавая Охотничья Луна 28 октября

Свое название астрологическое явление получило в старину. Дело в том, что обычно в конце октября начинался сезон активной охоты. Люди запасались дичью на долгую зиму, отсюда и эпитет «кровавая». Кроме того, в эту ночь Луна приобретает специфический алый оттенок.

Лунное затмение сказывается на самочувствии и настроении людей. Как правило, в этот день люди испытывают недомогание, головные боли, апатию. Кто-то страдает от бессонницы, а кто-то, напротив, чувствует небывалый прилив энергии.

Правда, за что бы человек ни взялся, у него все валится из рук.

Астрологи говорят, что неправильные действия в конце осеннего коридора затмений могут сильно навредить. Необходимо подготовиться заранее и избегать тех или иных шагов, чтобы не накликать беду. Так, например, в этот день не следует принимать важные решения — лучше отложить их на другое время.

В конце осеннего коридора затмений важно закрыть дверь в прошлое. Если в этот период в вашу жизнь попробуют вернуться люди, отношения с которыми давно завершились, необходимо твердо пресечь их поползновения. Соблазн поддаться на уговоры бывшего и начать все с чистого листа будет велик, но лучше дать ему от ворот поворот.

28 октября астрологи настоятельно рекомендуют воздержаться от недобрых поступков и слов.

Любой негатив в день Кровавой Луны будет усилен стократ. Ссора, начавшаяся из-за какой-нибудь мелочи, рискует перерасти в серьезный и продолжительный конфликт.

Спонтанные поступки и решения тоже под запретом. Не стоит поддаваться минутным порывам, позднее можно сильно пожалеть о содеянном. Эксперты советуют взять тайм-аут и хорошенько поразмыслить, настолько ли необходим этот шаг. Скорее всего, на следующий день спонтанная идея покажется нелепой.

То делать нельзя, и это — тоже...

У многих может возникнуть мысль вовсе ничем не заниматься в день Кровавой Луны. Однако астрологи, наоборот, рекомендуют быть активными и деятельными. Несмотря на то, что астрологическое событие выпадает на выходной, необходимо провести его с максимальной пользой.