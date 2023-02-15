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Кровать и коробки по углам: квартира Ольги Зарубиной повергла россиян в шок

15 февраля 2023 16:30
Кровать и коробки по углам: квартира Ольги Зарубиной повергла россиян в шок

Такого поклонники не ожидали.

Ольга Зарубина не скрывает, что живет на две страны. Певица часто уезжает к дочери в США, поэтому обжитой ее квартиру в Москве до недавнего времени назвать было трудно.

Артистка решила поучаствовать в шоу «Идеальный ремонт», в ходе которого и показала россиянам свое скромное жилище. Стоит признать, что увиденное повергло многих в шок.

Кровать и коробки по углам: квартира Ольги Зарубиной повергла россиян в шок

Пока поклонники думали, что исполнительница купается в роскоши, та ютилась в четырех стенах, в которых была только кровать да куча коробок по углам. Съемочной команде проекта пришлось проделать большую работу, чтобы преобразить квартиру Зарубиной.

Кровать и коробки по углам: квартира Ольги Зарубиной повергла россиян в шок

В результате в помещении было сделано зонирование, благодаря чему артистка обзавелась отдельной спальней и гостиной. Вещи из коробок перекочевали в ящики под кроватью, шкафы и этажерки. Зарубина же, увидев свое обновленное жилье, пришла в неописуемый восторг.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Идеальный ремонт»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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