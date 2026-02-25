«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

Только в конце 80-х советский народ добрался до премьеры.

В 1967 году «История Аси Клячиной, которая любила одного, да не вышла замуж, потому что гордая была» готовилась к прокату, но зритель ее так и не увидел. Фильм отправился «на полку» почти на два десятилетия. Причина – болезненная честность.

Кончаловский поехал с группой в село Кадницы Горьковской области и снял жизнь такой, какой она была. Без павильонов, без глянца, без актерского лоска. В кадре – настоящие деревенские дома, лица колхозников, их быт и разговоры.

Профессионалов было всего несколько – Ия Саввина, Любовь Соколова, Александр Сурин. Остальные – местные жители. Камеры работали синхронно, свет не выставляли, декорации не строили.

Получилась «документальная мелодрама», где история хромой поварихи Аси, влюбленной в равнодушного шофера, разворачивалась на фоне подлинной сельской жизни.

Первый показ прошел в той самой деревне – зрители принимали фильм с восторгом. А вот начальство увидело в нем угрозу. Советское кино о деревне давно выработало канон – аккуратный, идеологически выверенный.

У Кончаловского вышло иначе: нищета, усталость, безысходность. Сам режиссер позже объяснял запрет так:

«Нельзя было в той, Советской России быть несчастным. Не разрешалось. Все были счастливы. А кровь текла… А стоны не стихали…».

На широкий экран фильм вышел только в 1987 году и сразу стал событием. История «запрещенной» любви обернулась куда более масштабным высказыванием – о времени, в котором правду старались не замечать.

Ранее мы писали: «Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось