Кровь стынет в жилах: во время съемок Евгения Дятлова случилось немыслимое

Съемочная площадка любого фильма — непредсказуемое место. От актерской импровизации там может родиться настоящий шедевр, а от нелепой случайности происходит трагедия. Съемки картины «Подольские курсанты» с Евгением Дятловым обернулись настоящим горем.

В 2019 году во время съемок фильма в Подмосковье погиб каскадер Олег Шилкин. Сюжет картины разворачивался во времена Великой Отечественной войны, поэтому на съемочной площадке использовали настоящие боевые танки. Военная машина должна была проехать и остановиться прямо перед каскадером, но техника была старой, и все пошло не по плану.

Танк поехал дальше и сбил Олега. Сдвинуть заглохшую технику удалось не сразу. Для каскадера вызвали скорую помощь, и доставили его в больницу на вертолете, но было слишком поздно. На момент съемок Олегу Шилкину было всего 32 года.