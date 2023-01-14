Кровь стынет в жилах: тайна нераскрытого убийства маленькой королевы красоты

Джонбенет Рэмси была маленькой любимицей Америки. Белокурая голубоглазая девочка с лучезарной улыбкой к 6 годам уже стала победительницей многих детских конкурсов красоты. Она росла под прицелами камер, и никто не мог представить, что известность приведёт к трагедии.

В рождественскую ночь 1996 года родители, как обычно, уложили малышку спать. Утром они не обнаружили ее в кровати, а на лестнице была оставлена записка, в которой сообщалось, что девочка похищена.

Тогда испуганные мать и отец вызвали полицию.

После полного обыска дома тело Джонбенет было найдено в подвале. Расследование не дало никаких результатов, и дело так и не раскрыли.

Родители одно время были подозреваемыми в убийстве, но обвинения были сняты. Трудно понять, что они чувствуют спустя столько лет после потери дочки и утраты надежды на справедливый суд.