Кровь стынет в жилах: почему американцы боятся маленьких городков

В далеком 2005 году в американском городе Оцилла произошла жуткая история. С 30-летней учительницей Тарой Гринстед случилось нечто такое, что заставило жителей США до ужаса бояться маленьких городков.

В ничем не примечательный октябрьский вечер Тара вернулась домой после насыщенного дня. Соседи американки почувствовали неладное, когда увидели, что в спальне Гринстед не загорелся свет. На утро учительница не ответила на звонки матери, и та вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка поначалу не нашли ничего подозрительного, но затем в поле их зрения попали неизвестно откуда взявшиеся латексная перчатка и порванная цепочка Тары. Жуткие находки давали основание полагать, что случилось нечто ужасное.

Полицейские выдвинули версию о похищении и убийстве и составили круг подозреваемых. В него входил и бывший возлюбленный Гринстед, и ученик, который долго, но безрезультатно добивался ее внимания. Но у всех подозреваемых находилось алиби.

Поскольку Оцилла — это маленький город, в котором проживает чуть более трех тысяч человек, пропажа молодой учительницы наделала немало шума. Соседи, знакомые Тары, а также неравнодушные жители пытались найти ее долгих 12 лет, но безуспешно. Дело было раскрыто лишь в 2017 году.

Тогда в отделение полиции пришла Брук Шеридан. Она рассказала, что ее приятель Бо Дьюкс сознался в том, что однажды помог другу избавиться от тела некой девушки. Следствие установило, что того самого приятеля звали Райн Дьюк. Под воздействием запрещенных препаратов он решился на ограбление — проник в дом Тары и задушил ее, а после в течение двух суток вместе с Бо сжигал тело жертвы, чтобы замести следы.