Кровь стынет в жилах: какая участь на самом деле должна была постигнуть Хюррем

Ей не позволили бы быть такой своенравной.

О Хюррем-султан ходит множество мифов и легенд. Многие историки считают, что эта наложница и будущая жена султана Сулеймана Великолепного играла большую роль при дворе. На слухах и образе Хюррем в литературе основан и серил «Великолепный век».

Сериальная Хюррем полюбилась миллионам зрителей благодаря своей хитрости и своенравию.

Многих восхищало то, как будучи рабыней, она могла так яростно отстаивать себя и бороться за счастье с султаном. Однако реальная Хюррем едва ли была такой непокорной.

В XVI веке нравы в Османской империи были совсем другими. Главной добродетелью женщин была скромность и послушание, поэтому наложницу с такими крутыми нравом, как у Хюррем, скорее всего просто бы убили в назидание другим рабыням.