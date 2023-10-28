Кровь с молоком: Валиева стремительно набирает вес, чем пугает фанатов (фото)

Камила Валиева снова взорвала Сеть. Обсуждение допинг-скандала с ее участием до сих пор не утихает, а теперь к нему добавилась новая тема. Многие посчитали, что 17-летняя фигуристка проявила верх непрофессионализма, поскольку набрала лишний вес.

На просторах Интернета гуляют видео с новыми выступлениями прославенной спортсменки. Стройная малышка, покорившая миллионы сердец по всему миру, вдруг оказалась в теле добротной дамы. И это перевоплощение не на шутку пугает поклонников.

«Покабанела она», «Выглядела хрупкой и изящной, а сейчас прям женщина», — пишут в комментариях расстроенные фолловеры знаменитости под одним из ее постов в соцсетях.

Ранее Яна Рудковская публично раскритиковала Камилу за то, что она стремительно поправляется. Продюсер считает, что если олимпийская чемпионка не похудеет, то о большом спорте ей придется забыть.