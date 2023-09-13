Кровь с молоком: иностранцы потеряли дар речи, увидев раздобревшую Федорову
Поклонники не смогли сдержать своего восторга.
Весь мир узнал об Оксане Федоровой в начале 2000-х, когда она стала обладательницей короны «Мисс Вселенная». С того времени количество поклонников модели только увеличивается, но некоторые из ее публикаций шокируют фанатов.
Так, несколько дней назад в личном блоге Федорова поделилась роликом, сделанным в одном из ее путешествий. В видео знаменитость, примерив белоснежное платье, эффектно крутится под дождем под композицию «Вечность» от группы «Мачете».
Подписчики со всего мира не смогли пройти мимо эффектного видео. В комментариях они обратили внимание, как изменилась внешность телеведущей. По их мнению, бедра Федоровой стали значительно больше, однако это лишь сделало ее еще более привлекательной.
«Какая вы красивая», «Настоящая мисс Вселенная», «Столько женской энергии идет от этого фото», «Какое красивое видео», — пишут пользователи Сети на всех языках.