Кровь с молоком: иностранцы потеряли дар речи, увидев раздобревшую Федорову

Весь мир узнал об Оксане Федоровой в начале 2000-х, когда она стала обладательницей короны «Мисс Вселенная». С того времени количество поклонников модели только увеличивается, но некоторые из ее публикаций шокируют фанатов.

Так, несколько дней назад в личном блоге Федорова поделилась роликом, сделанным в одном из ее путешествий. В видео знаменитость, примерив белоснежное платье, эффектно крутится под дождем под композицию «Вечность» от группы «Мачете».

Подписчики со всего мира не смогли пройти мимо эффектного видео. В комментариях они обратили внимание, как изменилась внешность телеведущей. По их мнению, бедра Федоровой стали значительно больше, однако это лишь сделало ее еще более привлекательной.