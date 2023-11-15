Кровь с молоком: дочь Пеговой растет копией матери, но еще красивее (фото)

Ирина Пегова успела выйти замуж, развестись и в промежутке между этими двумя событиями стать матерью. Звезда экрана вырастила красавицу-дочь Татьяну, которую она родила от Дмитрия Орлова. Девушке уже 17 лет.

Недавно в социальных сетях знаменитость опубликовала новую фотографию своей наследницы. Поклонники заметили, что Татьяна становится все больше похожа на знаменитую маму, только при этом она гораздо красивее. Кровь с молоком — такая точно заставит всех без исключения мужчин оборачиваться ей вслед.

Интересно, что актриса хочет, чтобы дочь пошла ее стопам. Однако пока девушка не торопится с окончательным выбором профессии. Себя она ощущает скорее технарем, нежели гуманитарием. Дочери Пеговой легко даются точные науки, поэтому есть все основания полагать, что покорять отечественный кинематограф она все-таки не станет.